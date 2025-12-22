Скільки росіян перебувають в Куп’янську: Трегубов про рівень підготовки ворога

Понад 100 росіян наразі залишаються у Куп’янську, повідомив в етері нацмарафону начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

«За активними позивними, було 40, але це було днів 10 тому. Активний позивний – це активна рація, одна на кілька осіб. Точно менше ніж 200», – сказав Трегубов.

Він уточнив, що наразі супротивник намагається тиснути на ті війська, що знаходяться на східному березі річки Оскіл.

«По-друге, намагаються деблокувати Куп’янськ. Принаймні, задум такий в них є. Спроби такі є. Проте станом на зараз вони безуспішні», – зазначив Трегубов.

Він також розповів про рівень підготовки окупантів на Куп’янському напрямку.

«Там були і найманці, їх вже кілька разів брали у полон. Рівень підготовки найманців не дуже високий. Якщо брати безпосередньо росіян, які там воюють, там є певна підготовка. Це здебільшого люди, які заключили великі контракти з виплатами від локальних органів влади. Темп їхньої підготовки складав два місяці, в таборах у близькому прикордонні з Україною. Тому підготовка у них є. Але це не професійні вояки, не люди, які своє життя присвятили війні, навіть не якісь професійні найманці, як вагнерівці. Це люди, які максимум відслужили відстрочку, а потім пройшли перепідготовку. Це люди середньої кваліфікації, достатньої, щоб вести бойові дії, але не люди, для яких це основна професія в житті», – повідомив Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”