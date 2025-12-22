Ворог намагається штурмувати Сотницький Козачок? Що відомо на зараз (відео)

Напередодні, 21 грудня, угруповання об’єднаних сил повідомило, що противник здійснив спробу переміщення особового складу в районі прикордонного села Сотницький Козачок Золочівської громади.

Українські захисники кажуть: окупанти зробили це з метою нарощення наступального потенціалу. Однак, внаслідок вогневого впливу українських підрозділів росіяни зазнали втрат та відступили.

Голова Золочівської СВА Віктор Коваленко в коментарі виданню «Зоря» нагадав, що «таке вже проходили» понад рік тому. І уточнив: штурмові дії в селі розпочалися у четвер, 18 грудня.

«Попередньо, ворог завдав ударів і артилерією, і мінометами, і «градами», і авіабомбами по населених пунктах Одноробівського старостинському округу. На жаль, ситуація станом на сьогодні – напружена, але воїни наші тримають кордон. Там ворог поніс значні втрати, але ворог має думки про розширення плацдарму – Сотницький Козачок, Басове. На сьогодні наші воїни утримують ці штурми», – підкреслив Коваленко.

Він також розповів, що напередодні по Одноробівці прилетіла ракета, били також з «Градів» та FPV-дронами. Також армія РФ обстріляла село Баранівка.

«Сьогодні ми евакуюємо двох людей з Одноробівки, це літні люди, чоловік і дружина. Інформація про бойові дії досконало не надається, тому що це не в моїй компетенції, але що стосується можливої евакуації, то ми готові до цього. Ворог б’є по інфраструктурі, в Одноробівці немає газу, перебої зі світлом. Така ж ситуація у практично всіх прифронтових старостинських округах. Робимо все необхідне для того, щоб налагодити інфраструктуру, але, на жаль, не все виходить», – сказав Коваленко.

Він закликав зберігати спокій.

«Ми уважно слідкуємо за ситуацією, у повній співпраці з військовими підрозділами, з командирами. Тому сподіваюся, що найближчим часом ворог отримає на горіхи і свої задуми відкине», – підсумував Коваленко.

Відео: “Зоря”

Зазначимо, у ранковому зведенні 21 грудня Генштаб ЗСУ інформував, що на Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 13 атак росіян біля низки населених пунктів, серед яких – Сотницький Козачок.