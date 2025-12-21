Де точилися бої минулої доби на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ

Авіаударів завдали росіяни по місту Ізюм Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 13 атак росіян біля населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка та у напрямку Ізбицького й Григорівки.

На Куп’янському напрямку росіяни атакували шість разів. Сили оборони відбивали штурми біля Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 14 разів, намагаючись просунутися біля сіл Рідкодуб, Новоєгорівка, Нововодяне, Зарічне, Середнє, Колодязі та у бік села Коровин Яр.