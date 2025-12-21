Live

Де точилися бої минулої доби на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ

Фронт 08:42   21.12.2025
Оксана Якушко
Де точилися бої минулої доби на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ

Авіаударів завдали росіяни по місту Ізюм Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 13 атак росіян біля населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка та у напрямку Ізбицького й Григорівки.

На Куп’янському напрямку росіяни атакували шість разів. Сили оборони відбивали штурми біля Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 14 разів, намагаючись просунутися біля сіл Рідкодуб, Новоєгорівка, Нововодяне, Зарічне, Середнє, Колодязі та у бік села Коровин Яр.

Читайте також: Сьогодні 21 грудня 2025: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Двоє загиблих і двоє поранених – як минула доба у Харківській області
Двоє загиблих і двоє поранених – як минула доба у Харківській області
21.12.2025, 09:26
Сьогодні 21 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 грудня 2025: яке свято та день в історії
21.12.2025, 06:00
Новини Харкова — головне за 21 грудня: двоє загиблих і двоє постраждалих
Новини Харкова — головне за 21 грудня: двоє загиблих і двоє постраждалих
21.12.2025, 09:28
Де точилися бої минулої доби на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ
Де точилися бої минулої доби на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ
21.12.2025, 08:42
Як вимикатимуть світло 21 грудня у Харкові й області: графік
Як вимикатимуть світло 21 грудня у Харкові й області: графік
20.12.2025, 21:36
Подружжя загинуло в Ізюмі, напад на поліцейського: підсумки 20 грудня
Подружжя загинуло в Ізюмі, напад на поліцейського: підсумки 20 грудня
20.12.2025, 22:00

Новини за темою:

20.12.2025
З початку доби ворог атакував на Харківщині 15 разів, йде один бій – Генштаб
20.12.2025
Окупанти атакували 16 разів: дані Генштабу ЗСУ про бої на Харківщині
19.12.2025
Де атакували росіяни на Харківщині від початку доби – Генштаб ЗСУ
18.12.2025
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
18.12.2025
СОУ знищили пускові установки С-400 на Бєлгородщині, повідомив Генштаб 📹


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де точилися бої минулої доби на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2025 в 08:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Авіаударів завдали росіяни по місту Ізюм Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".