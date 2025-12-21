Где шли бои за минувшие сутки на фронтах Харьковщины — Генштаб ВСУ
Авиаудары нанесли россияне по городу Изюм Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 13 атак россиян возле населенных пунктов Сотницкий Казачок, Волчанск, Прилепка и в направлении Избицкого и Григорьевки.
На Купянском направлении россияне атаковали шесть раз. Украинские защитники отражали штурмы у Степной Новоселовки и в сторону Новой Кругляковки и Песчаного.
На Лиманском направлении россияне атаковали 14 раз, пытаясь прорваться возле сел Редкодуб, Новоегоровка, Нововодяное, Заречное, Среднее, Колодцы и в сторону села Коровин Яр.
Читайте также: Сегодня 21 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Где шли бои за минувшие сутки на фронтах Харьковщины — Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 декабря 2025 в 08:42;