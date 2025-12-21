Где шли бои за минувшие сутки на фронтах Харьковщины — Генштаб ВСУ

Авиаудары нанесли россияне по городу Изюм Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 13 атак россиян возле населенных пунктов Сотницкий Казачок, Волчанск, Прилепка и в направлении Избицкого и Григорьевки.

На Купянском направлении россияне атаковали шесть раз. Украинские защитники отражали штурмы у Степной Новоселовки и в сторону Новой Кругляковки и Песчаного.

На Лиманском направлении россияне атаковали 14 раз, пытаясь прорваться возле сел Редкодуб, Новоегоровка, Нововодяное, Заречное, Среднее, Колодцы и в сторону села Коровин Яр.