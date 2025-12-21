Сегодня 21 декабря 2025: какой праздник и день в истории

21 декабря в Украине – День Государственной службы занятости. В этот день в 2012 году впервые в истории YouTube видео набрало более 1 млрд просмотров. В 1991-м подписали декларацию о создании СНГ. В 1988-м состоялся первый полет «Мрії». В 1970-м Элвис Пресли пришел в Белый дом — напроситься на встречу с президентом Никсоном. В 1937-м прошла премьера первого полнометражного мультфильма компании Уолта Диснея – «Белоснежка и семь гномов». Также сегодня — день рождения баскетбола и кроссворда.

Праздники и памятные даты 21 декабря

21 декабря – День Государственной службы занятости.

В мире – День зимнего солнцестояния (в западной христианской традиции отмечают самую длинную ночь – Голубое Рождество) и Всемирный день оргазма.

Также сегодня: Всемирный день баскетбола (и День рождения баскетбола), Всемирный день медитации, День рождения кроссворда, День короткометражного кино (проводят в самый короткий день года), День короткого рассказа, День фонарика, День «Не застилай кровать», День жареных креветок, День арманьяка.

21 декабря в истории

21 декабря 1891 года состоялась первая в мире игра в баскетбол. Ее придумал преподаватель колледжа Молодежной христианской ассоциации из Спрингфилда Джеймс Нейсмит. Подробнее.

21 декабря 1913 года в воскресном номере газеты «New York World» напечатали первый современный кроссворд. Создал его редактор газеты Артур Винн. Подробнее.

21 декабря 1937 года состоялась премьера первого полнометражного мультфильма компании Уолта Диснея – «Белоснежка и семь гномов». Подробнее.

21 декабря 1970 года Элвис Пресли буквально с улицы напросился на встречу с президентом США Ричардом Никсоном. История о том, как король рок-н-ролла явился в Белый дом с письмом, написанным прямо на бланках «American Airlines», очень популярна в Америке. Подробнее.

21 декабря 1988 года состоялся первый полет «Мрії» – опытного образца этого легендарного самолета-великана. Подробнее.

21 декабря 1988 года произошел теракт на борту самолета «Боинг-747» американской авиакомпании «Pan American». Подробнее.

21 декабря 1991 года руководители Украины, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, РФ, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Беларуси подписали в тогдашней столице Казахстана Алма-Ате декларацию о создании СНГ. Подробнее.

21 декабря 1991 года независимость Украины признали Азербайджан и Сьерра-Леоне.

21 декабря 2012 года впервые в истории YouTube видео набрало более 1 млрд просмотров. Роликом-рекордсменом стал музыкальный клип «Gangnam Style» южнокорейского музыканта «PSY».

Этот клип удерживал первенство по просмотрам на YouTube в течение 5 лет. В настоящее время у Gangnam Style уже более 5,7 млрд просмотров.

При этом он только на девятом месте среди самых популярных видео на YouTube. А первую позицию со значительным отрывом занимает детская песенка «Baby Shark Dance» (уже почти 16,5 млрд просмотров, хотя это видео вышло 9 лет назад, а Gangnam Style 13 лет назад).

На втором месте – Despacito пуэрториканских певцов Луиса Фонси и Дэдди Янки (около 8,9 млрд просмотров). Третья — еще одна детская песенка «Wheels on the Bus» (8,3 млрд просмотров).

Церковный праздник 21 декабря

21 декабря чтят память мученицы Юлиании и с ней 500 мужей и 130 женщин, в Никомедии пострадавших. Подробнее.

Народные приметы

Если 21 декабря красный рассвет – будет метель.

Какая погода 21 декабря, таким будет и сентябрь следующего года.

Если не на земле много снега, следующий год будет урожайным.

Что нельзя делать 21 декабря

Нельзя поднимать вещи и деньги с земли.

Нельзя подслушивать и подсматривать.

Нельзя давать никаких обещаний.