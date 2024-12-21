Сегодня 21 декабря: какой праздник и день в истории

21 декабря 1991 года подписали декларацию о создании СНГ. В 1988-м состоялся первый полет «Мрії». В 1970-м Элвис Пресли пришел в Белый дом — напроситься на встречу с президентом Никсоном. В 1937-м прошла премьера первого полнометражного мультфильма компании Уолта Диснея – «Белоснежка и семь гномов». Также сегодня — День Государственной службы занятости Украины, «день рождения» баскетбола и кроссворда.

Праздники и памятные даты 21 декабря

21 декабря в Украине – День Государственной службы занятости.

В мире – Всемирный день баскетбола, Всемирный день оргазма.

В северном полушарии – День зимнего солнцестояния (самый короткий день и самая длинная ночь). Западные христиане отмечают Голубое Рождество.

Также сегодня: День рождения кроссворда, День фонарика, День глупостей, День жареных креветок, День короткого рассказа, День «Не застилай кровать».

21 декабря в истории

21 декабря 1891 года состоялась первая в мире игра в баскетбол. Ее придумал преподаватель колледжа Молодежной христианской ассоциации из Спрингфилда Джеймс Нейсмит. Подробнее.

21 декабря 1913 года в воскресном номере газеты «New York World» напечатали первый современный кроссворд. Создал его редактор газеты Артур Винн. Подробнее.

21 декабря 1937 года состоялась премьера первого полнометражного мультфильма компании Уолта Диснея – «Белоснежка и семь гномов». Подробнее.

21 декабря 1970 года Элвис Пресли буквально с улицы напросился на встречу с президентом США Ричардом Никсоном. История о том, как король рок-н-ролла явился в Белый дом с письмом, написанным прямо на бланках «American Airlines», очень популярна в Америке. А еще более забавной ее делает тот факт, что целью Элвиса было не общение с Никсоном, а специальный значок от Бюро по борьбе с наркотиками, которого певцу очень не хватало в коллекции полицейских значков.

«Около 6:30 утра 21 декабря 1970 года, прилетев из Лос-Анджелеса, Элвис Пресли появился у северо-западных ворот Белого дома с шестистраничным письмом, написанным на бумаге «American Airlines». Он передал письмо охраннику с просьбой о короткой встрече с президентом, чтобы передать «личный подарок». Пресли поручил Белому дому связаться с ним в отеле «Вашингтон», где он останавливался под именем Джон Берроуз. Его письмо содержало несколько необычных просьб. Он хотел, чтобы его сделали «федеральным агентом по особым полномочиям», чтобы помочь обуздать злоупотребление американцев наркотиками и другие проблемы», — сообщает об этих событиях Историческая ассоциация Белого дома. На сайте ассоциации опубликованы фото всех страниц странного письма от Элвиса, которое получили в Белом доме.

Следует отдать должное Никсону и его команде. Те быстро осознали, что встреча с суперзвездой – да еще при таких забавных обстоятельствах – будет на руку рейтингу президента.

«Мы смеялись все утро», — цитирует издание «Washingtonian» слова Дуайта Чэпина – тогдашнего заместителя помощника президента Никсона. – Это была очень шутливая ситуация среди [сотрудников Белого дома]. Все думали, что мы шутим».

Менее склонный к юмору заместитель помощника президента Эгиль «Бад» Крог перед встречей устроил Элвису настоящий допрос, пытаясь понять, что же ему реально нужно от президента. Однако свою настоящую цель король так и не сообщил.

«Чего Элвис действительно хотел, так это специальный значок от Бюро по борьбе с наркотиками и опасными веществами, чтобы добавить его в личную коллекцию полицейских значков. Джерри Шиллинг, близкий друг Элвиса, присоединившийся к визиту в Вашингтон… позже сказал: «Для него это также было что-то из арсенала Джеймса Бонда, но с большим уважением», — пишет «Washingtonian».

Как бы там ни было, а Элвис своего добился. Он встретился с Никсоном. Вручил тому обещанный «подарок» – фото своей семьи. А также ненавязчиво выпросил для себя желаемый значок. В ходе встречи он неоднократно заверил президента, как сильно его поддерживает, а, выходя из Белого дома, поцеловал по дороге одну из секретарш. В дальнейшем Никсон поддерживал знакомство с королем рок-н-ролла, в частности написал ему письмо, благодаря за встречу и подарок.

«Удивительно забавная встреча стала одним из самых популярных моментов в Овальном кабинете в истории: украшенный драгоценностями рок-икона в фиолетовых бархатных штанах и пиджаке в тонком стиле пожимает руку спокойному президенту для фото, которое выглядит так, будто его подделали. Это наиболее востребованная фотография из Национального архива США – предмет более желанный, чем копии Конституции», – отмечают авторы «Washingtonian».

Визит Элвиса в Белый дом со временем стал своего рода анекдотом в США. О нем даже сняли два фильма – «Элвис встречает Никсона» (1977 года) и «Элвис и Никсон» (2016).

21 декабря 1988 года состоялся первый полет «Мрії». Точнее – опытного образца этого легендарного самолета-великана. Подробнее.

21 декабря 1988 года произошел теракт на борту самолета «Боинг-747» американской авиакомпании «Pan American». Подробнее.

21 декабря 1991 года руководители Украины, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, РФ, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Беларуси подписали в тогдашней столице Казахстана Алма-Ате декларацию о создании СНГ. Подробнее.

21 декабря 1991 года независимость Украины признали Азербайджан и Сьерра-Леоне.

Церковный праздник 21 декабря

21 декабря чтят память мученицы Юлиании и с ней 500 мужей и 130 женщин, в Никомедии пострадавших. Святая мученица Юлиания была дочерью язычника. В девять лет девочку обручили с Елевсием. Постепенно Юлиания поверила в Христа и приняла тайное крещение. Когда приблизилось время свадьбы, она решительно отказалась от замужества. Отец сначала уговаривал ее, а потом избил. А дальше отдал дочь на суд бывшему жениху Елевсию – епарху города. Елевсий уговаривал девушку выйти за него замуж, обещая не принуждать ее к изменению веры. Однако она отказалась и предпочла принять мучения. Юлианию долго и жестоко пытали, но она после каждой пытки получала от Бога исцеление и новые силы. Пытки происходили при большом количестве людей, из которых 500 мужчин и 130 женщин поверили в Христа, увидев происходящие чудеса. Всех новых христиан обезглавили. В конце концов Елевсий приговорил к смертной казни и Юлианию, ей отсекли голову в 304 году.

Народные приметы

Если 21 декабря красный рассвет – будет метель.

Какая погода 21 декабря, таким будет и сентябрь следующего года.

Если не на земле много снега, следующий год будет урожайным.

Что нельзя делать 21 декабря

Нельзя поднимать вещи и деньги с земли.

Нельзя подслушивать и подсматривать.

Нельзя давать никаких обещаний.