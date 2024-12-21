Сьогодні 21 грудня: яке свято та день в історії

21 грудня 1991 року підписали декларацію про створення СНД. У 1988-му відбувся перший політ “Мрії”. У 1970-му Елвіс Преслі прийшов до Білого дому – напроситися на зустріч із президентом Ніксоном. У 1937-му пройшла прем’єра першого повнометражного мультфільму компанії Волта Діснея – “Білосніжка та сім гномів”. Також сьогодні – День Державної служби зайнятості України, “день народження” баскетболу та кросворда.

Свята та пам’ятні дати 21 грудня

21 грудня – День Державної служби зайнятості.

У світі – Всесвітній день баскетболу, Всесвітній день оргазму.

У північній півкулі – День зимового сонцестояння (найкоротший день і найдовша ніч). Західні християни відзначають Синє Різдво.

Також сьогодні: День народження кросворда, День ліхтарика, День дурниць, День смажених креветок, День короткої розповіді, День “Не застилай ліжко”.

21 грудня в історії

21 грудня 1891 року відбулася перша у світі гра в баскетбол. Її вигадав викладач коледжу Молодіжної християнської асоціації зі Спрингфілда Джеймс Нейсміт. Докладніше.

21 грудня 1913 року в недільному номері газети “New York World” надрукували перший сучасний кросворд. Докладніше.

21 грудня 1937 року відбулася прем’єра першого повнометражного мультфільму компанії Волта Діснея – “Білосніжка та сім гномів”. Докладніше.

21 грудня 1970 року Елвіс Преслі буквально з вулиці напросився на зустріч із президентом США Річардом Ніксоном. Історія про те, як король рок-н-ролу явився в Білий дім із листом, написаним просто на бланках “American Airlines”, дуже популярна в Америці. А ще більш кумедною її робить той факт, що метою Елвіса було не спілкування з Ніксоном, а спеціальний значок від Бюро боротьби з наркотиками, якого співакові дуже не вистачало в колекції поліційних значків.

“Близько 6:30 ранку 21 грудня 1970 року, вилетівши з Лос-Анджелеса, Елвіс Преслі з’явився біля північно-західних воріт Білого дому з шестисторінковим листом, написаним на папері “American Airlines”. Він передав листа охоронцеві з проханням про коротку зустріч з президентом, щоб передати “особистий подарунок”. Преслі доручив Білому дому зв’язатися з ним у готелі “Вашингтон”, де він зупинявся під ім’ям Джон Берроуз. Його лист містив кілька незвичайних прохань. Він хотів, щоб його зробили “федеральним агентом з особливих повноважень”, щоб допомагати приборкати зловживання американців наркотиками та інші проблеми”, – повідомляє про ці події Історична асоціація Білого дому. На сайті асоціації опубліковані фото всіх сторінок дивного листа від Елвіса, який отримали в Білому домі.

Слід віддати належне Ніксонові та його команді. Ті швидко усвідомили, що зустріч із суперзіркою – та ще й за таких кумедних обставин – буде на руку рейтингу президента.

“Ми сміялися весь ранок”, – цитує видання “Washingtonian” слова Дуайта Чепіна – тодішнього заступника помічника президента Ніксона. – Це була дуже жартівлива ситуація серед [співробітників Білого дому]. Усі думали, що ми жартуємо”.

Менш схильний до гумору заступник помічника президента Егіль “Бад” Крог перед зустріччю влаштував Елвісу справжній допит, намагаючись зрозуміти, що тому реально потрібно від президента. Однак своєї справжньої мети король так і не повідомив.

“Чого Елвіс справді хотів, так це спеціальний значок від Бюро по боротьбі з наркотиками та небезпечними речовинами, щоб додати його до особистої колекції поліційних значків. Джеррі Шиллінг, близький друг Елвіса, який приєднався до візиту до Вашингтона… пізніше сказав: “Для нього це також було щось з арсеналу Джеймса Бонда, але з великою повагою”, – пише “Washingtonian”.

Хай там як, а Елвіс свого домігся. Він зустрівся з Ніксоном. Вручив тому обіцяний “подарунок” – фото своєї родини. А також ненав’язливо випросив собі бажаний значок. У ході зустрічі він неодноразово запевнив президента, як сильно його підтримує, а, виходячи з Білого дому, поцілував дорогою одну із секретарок. Надалі Ніксон підтримував знайомство з королем рок-н-ролу, зокрема написав йому листа, дякуючи за зустріч та подарунок.

“Дивно кумедна зустріч стала одним із найпопулярніших моментів в Овальному кабінеті в історії: прикрашений коштовностями рок-ікона у фіолетових оксамитових штанах і піджаку в тонкому стилі потискає руку спокійному президенту для фото, яке виглядає так, ніби його підробили. Це найбільш зажадана фотографія з Національного архіву США — предмет більш бажаний, ніж копії Конституції”, – наголошують автори “Washingtonian”.

Візит Елвіса до Білого дому згодом став своєрідним анекдотом у США. Про нього навіть зняли два фільми – “Елвіс зустрічає Ніксона” (1977 року) та “Елвіс і Ніксон” (2016).

21 грудня 1988 року відбувся перший політ “Мрії”. Точніше – дослідного зразка цього легендарного літака-велетня. Докладніше.

21 грудня 1988 року стався теракт на борту літака “Боїнг-747” американської авіакомпанії “Pan American”. Докладніше.

21 грудня 1991 року керівники України, Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, РФ, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Білорусі підписали у тодішній столиці Казахстану Алмати декларацію про створення СНД. Докладніше.

21 грудня 1991 року незалежність України визнали Азербайджан та Сьєрра-Леоне.

Церковне свято 21 грудня

21 грудня вшановують пам’ять мучениці Юлiанiї та з нею 500 мужiв і 130 жiнок, у Нікомидії потерпілих. Свята мучениця Юліанія була донькою язичника. У дев’ять років дівчинку заручили із Єлевсієм. Поступово Юліанія повірила в Христа та прийняла таємне хрещення. Коли наблизився час весілля, вона рішуче відмовилася від заміжжя. Батько спочатку умовляв її, а потім побив. А далі віддав дочку на суд колишньому нареченому Єлевсію – єпарху міста. Єлевсій умовляв дівчину вийти за нього заміж, обіцяючи не примушувати її до зміни віри. Проте свята відмовилася і вважала за краще прийняти муки. Юліанію довго та жорстоко катували, але вона після кожної тортури отримувала від Бога зцілення та нові сили. Катування відбувалися при великій кількості людей, з яких 500 чоловіків і 130 жінок увірували в Христа, побачивши дива, що відбувалися. Усіх нових християн обезголовили. Врешті Єлевсій засудив до страти і Юліанію, їй відсікли голову в 304 році.

Народні прикмети

Якщо 21 грудня червоний світанок – буде заметіль.

Яка погода 21 грудня, таким буде й вересень наступного року.

Якщо не землі багато снігу, наступний рік буде родючим.

Що не можна робити 21 грудня

Не можна підіймати речі та гроші з землі.

Не можна підслуховувати та підглядати.

Не можна давати ніяких обіцянок.