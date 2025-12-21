Сьогодні 21 грудня 2025: яке свято та день в історії

21 грудня в Україні – День Державної служби зайнятості. У цей день у 2012 році вперше в історії YouTube відео набрало більш ніж 1 млрд переглядів. У 1991-му підписали декларацію про створення СНД. У 1988-му відбувся перший політ “Мрії”. У 1970-му Елвіс Преслі прийшов до Білого дому – напроситися на зустріч із президентом Ніксоном. У 1937-му пройшла прем’єра першого повнометражного мультфільму компанії Волта Діснея – “Білосніжка та сім гномів”. Також сьогодні – день народження баскетболу та кросворда.

Свята та пам’ятні дати 21 грудня

21 грудня – День Державної служби зайнятості.

У світі – День зимового сонцестояння (у західній християнській традиції відзначають найдовшу ніч – Блакитне Різдво) та Всесвітній день оргазму.

Також сьогодні: Всесвітній день баскетболу (і День народження баскетболу), Всесвітній день медитації, День народження кросворда, День короткометражного кіно (проводять у найкоротший день року), День короткого оповідання, День ліхтарика, День “Не застеляй ліжко”, День смажених креветок, День арманьяка.

21 грудня в історії

21 грудня 1891 року відбулася перша у світі гра в баскетбол. Її вигадав викладач коледжу Молодіжної християнської асоціації зі Спрингфілда Джеймс Нейсміт. Докладніше.

21 грудня 1913 року в недільному номері газети “New York World” надрукували перший сучасний кросворд. Докладніше.

21 грудня 1937 року відбулася прем’єра першого повнометражного мультфільму компанії Волта Діснея – “Білосніжка та сім гномів”. Докладніше.

<br />

21 грудня 1970 року Елвіс Преслі буквально з вулиці напросився на зустріч із президентом США Річардом Ніксоном. Історія про те, як король рок-н-ролу явився в Білий дім із листом, написаним просто на бланках “American Airlines”, дуже популярна в Америці. Докладніше.

21 грудня 1988 року відбувся перший політ “Мрії”. Точніше – дослідного зразка цього легендарного літака-велетня. Докладніше.

21 грудня 1988 року стався теракт на борту літака “Боїнг-747” американської авіакомпанії “Pan American”. Докладніше.

21 грудня 1991 року керівники України, Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, РФ, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Білорусі підписали у тодішній столиці Казахстану Алмати декларацію про створення СНД. Докладніше.

21 грудня 1991 року незалежність України визнали Азербайджан та Сьєрра-Леоне.

21 грудня 2012 року вперше в історії YouTube відео набрало понад 1 млрд переглядів. Роликом-рекордсменом став музичний кліп “Gangnam Style” південнокорейського музиканта “PSY”.

<br />

Цей кліп утримував першість переглядів на ютубі протягом п’яти років. Нині у Gangnam Style вже понад 5,7 млрд переглядів.

При цьому він лише на дев’ятому місці серед найпопулярніших відео на ютубі. А першу позицію зі значним відривом займає дитяча пісенька “Baby Shark Dance” (вже майже 16,5 млрд переглядів, хоча це відео вийшло дев’ять років тому, а Gangnam Style 13 років тому).

<br />

На другому місці – Despacito пуерто-риканських співаків Луїса Фонсі та Дедді Янкі (близько 8,9 млрд переглядів). Третя – ще одна дитяча пісенька “Wheels on the Bus” (8,3 млрд переглядів).

Церковне свято 21 грудня

21 грудня вшановують пам’ять мучениці Юліанії та з нею 500 мужів і 130 жінок, у Нікомидії потерпілих. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 21 грудня червоний світанок – буде заметіль.

Яка погода 21 грудня, таким буде й вересень наступного року.

Якщо не землі багато снігу, наступний рік буде родючим.

Що не можна робити 21 грудня

Не можна підіймати речі та гроші з землі.

Не можна підслуховувати та підглядати.

Не можна давати ніяких обіцянок.