Дванадцять боїв на Харківщині за добу — де атакували військові РФ

Фронт 10:11   16.05.2026
Олена Нагорна
Дванадцять російських атак зафіксував на Харківщині протягом минулої доби Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник десять разів атакував позиції українських підрозділів в бік Ізбицького, Тернової, Нововасилівки та в районах Стариці, Лиману, Синельникового та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували в бік Кіндрашівки та Радьківки.

Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 1230 осіб. Також знешкоджено два танки, п’ять бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, два засоби ППО, один літак, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 1865 безпілотних літальних апаратів, 253 одиниці автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки.

Читайте також: Нічний терор Харкова продовжився вранці – влучання БпЛА біля метро “Наукова”

16.05.2026, 10:11
Що атакували росіяни в Харкові та області: ранкове зведення Синєгубова (фото)
16.05.2026, 09:06
Ще один «приліт» у Харкові — у гаражний кооператив: троє постраждалих
16.05.2026, 09:32
Нічний терор Харкова продовжився вранці – влучання БпЛА біля метро "Наукова"
16.05.2026, 09:55
"Взагалі ніч була дуже важкою" — Терехов про атаку БпЛА (відео)
16.05.2026, 08:39
Новини Харкова — головне за 16 травня: «прильоти», що не припиняються з ночі
16.05.2026, 09:38

13.05.2026
11.05.2026
10.05.2026
09.05.2026
09.05.2026
