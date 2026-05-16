Дванадцять боїв на Харківщині за добу — де атакували військові РФ
Фото: Генштаб ЗСУ
Дванадцять російських атак зафіксував на Харківщині протягом минулої доби Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку супротивник десять разів атакував позиції українських підрозділів в бік Ізбицького, Тернової, Нововасилівки та в районах Стариці, Лиману, Синельникового та Вовчанських Хуторів.
На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували в бік Кіндрашівки та Радьківки.
Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 1230 осіб. Також знешкоджено два танки, п’ять бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, два засоби ППО, один літак, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 1865 безпілотних літальних апаратів, 253 одиниці автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки.
Нічний терор Харкова продовжився вранці – влучання БпЛА біля метро "Наукова"
Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2026 в 10:11;