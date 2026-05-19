Сьогодні ворог не штурмував на Куп’янщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:22   19.05.2026
Вікторія Яковенко
Сьогодні ворог не штурмував на Куп'янщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Гранів, Лиман, Радьківка, Вільча та Стариця.

На Куп’янському напрямку сьогодні окупанти активних дій не проводили.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 63 атаки, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко повідомляв, що окупанти спробували прорватися на Харківщині поблизу Вовчанська. Експерт каже: у росіян відбувся процес «такого собі заглиблення» в районі населеного пункту Зибине. Навіщо вони це зробили саме зараз – читайте тут.

