На Харків й область знову суне небезпечна погода: попередження синоптиків

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 19 травня.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 19 травня: по місту зберігатиметься гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с; по області очікується гроза, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Нагадаємо, про небезпечну погоду попереджали харків’ян і вчора, 18 травня. У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомляли, що в місті та області очікується гроза, шквал та град. Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.