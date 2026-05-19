На Харків й область знову суне небезпечна погода: попередження синоптиків
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 19 травня.
«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 19 травня: по місту зберігатиметься гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с; по області очікується гроза, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.
Нагадаємо, про небезпечну погоду попереджали харків’ян і вчора, 18 травня. У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомляли, що в місті та області очікується гроза, шквал та град. Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гроза, новини Харкова, опасная погода, синоптики, шквал;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 14:44;