Про небезпечну погоду у четвер попереджають жителів Харкова й області

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 14 травня.

«Вдень 14 травня по місту та області очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Вдень місцями по області можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. У самому Харкові вдень буде сухо.

Зазначимо, метеорологічне літо прийшло в Харків на два тижні раніше. Про це заявили в Регіональному центрі із гідрометеорології. 5-6 травня середня добова температура повітря вже перевищила +15 градусів. Це випереджає середні багаторічні строки.