Про небезпечну погоду у четвер попереджають жителів Харкова й області
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 14 травня.
«Вдень 14 травня по місту та області очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.
Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Вдень місцями по області можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. У самому Харкові вдень буде сухо.
Зазначимо, метеорологічне літо прийшло в Харків на два тижні раніше. Про це заявили в Регіональному центрі із гідрометеорології. 5-6 травня середня добова температура повітря вже перевищила +15 градусів. Це випереджає середні багаторічні строки.
Читайте також: Ранні овочі подорожчали за рік на 20%: ціни в Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гроза, новини Харкова, опасная погода, синоптики;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Про небезпечну погоду у четвер попереджають жителів Харкова й області», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 14:16;