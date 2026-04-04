Небезпечно буде на Харківщині у суботу: про що попередили синоптики

У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області сьогодні, 4 квітня.

«Вдень 4 квітня по місту та області очікується гроза. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Нагадаємо, суботу з дощами та грозами прогнозували на Харківщині. Регіональний центр із гідрометеорології передбачав, що температура буде до 20 тепла вдень. У Харкові дощ має бути короткочасним. Також можливий туман. У неділю буде трошки прохолодніше – до +17, але без істотних опадів.