У Харкові сьогодні, 31 березня, буде гроза: попередження синоптиків
Регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища, які очікують 31 березня в Харкові та області.
«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби по місту та області очікується гроза. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
Нагадаємо, у Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області в середу. За даними синоптиків, вночі та вранці 1 квітня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гроза, новини Харкова, погода, синоптики;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2026 в 14:35;