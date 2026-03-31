У Харкові сьогодні, 31 березня, буде гроза: попередження синоптиків

Регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища, які очікують 31 березня в Харкові та області.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби по місту та області очікується гроза. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Нагадаємо, у Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області в середу. За даними синоптиків, вночі та вранці 1 квітня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий.