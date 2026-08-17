П’ять трамваїв у Харкові курсуватимуть по-іншому у вівторок

З 10:00 до 14:00 18 серпня у Харкові змінять маршрути трамваї №16, 16А, 23, 27 та 30.

У цей час у зв’язку з ремонтом контактної мережі буде припинений рух трамваїв на пр. Тракторобудівників, від вул. Нескорених до розворотного кола «Салтівське», інформує міська рада.

Трамваї №16, 16А, 23, 27 і 30 курсуватимуть до перехрестя вул. Нескорених і пр. Тракторобудівників (замість розворотного кола «Салтівське»).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, з 18 по 20 серпня у частині Немишлянського району не буде газу. Це, пояснили у Харківській міській філії «Газмережі», пов’язано із проведенням ремонтних робіт.