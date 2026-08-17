Пять трамваев в Харькове будут курсировать по-другому во вторник

С 10:00 до 14:00 18 августа в Харькове изменят маршруты трамваи №16, 16А, 23, 27 и 30.

В это время в связи с ремонтом контактной сети будет прекращено движение трамваев по пр. Тракторостроителей, от ул. Непокоренных до разворотного круга «Салтовский», информирует городской совет.

Трамваи №16, 16А, 23, 27 и 30 будут курсировать до перекрестка ул. Непокоренных и пр. Тракторостроителей (вместо разворотного круга «Салтовский»).

Как сообщала МГ «Объектив», с 18 по 20 августа в части Немышлянского района не будет газа. Это, объяснили в Харьковском городском филиале «Газсети», связано с проведением ремонтных работ.