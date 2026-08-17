Без газа три дня будут жители Немышлянского района
С 18 по 20 августа в части Немышлянского района не будет газа. Это, объяснили в Харьковском городском филиале «Газсети», связано с проведением ремонтных работ.
Без газа будут жители домов по таким адресам:
- ул. Лаврика дом 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16
- ул. Волошковая дом 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 39, 42, 47, 51, 52, 54, 60, 61, 62
- ул. Крамаренковская дом 31, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 79, 7 81, 82, 85, 88, 110, 124
- ул. Сиверская дом 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 38, 42, 50, 52, 60, 66, 78, 84, 86, 36, 46
- ул. Марфинская дом 12, 14, 18, 20, 24, 31, 33, 17
«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.