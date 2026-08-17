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Без газа три дня будут жители Немышлянского района

Общество 10:58   17.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Без газа три дня будут жители Немышлянского района

С 18 по 20 августа в части Немышлянского района не будет газа. Это, объяснили в Харьковском городском филиале «Газсети», связано с проведением ремонтных работ.

Без газа будут жители домов по таким адресам:

  • ул. Лаврика дом 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16
  • ул. Волошковая дом 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 39, 42, 47, 51, 52, 54, 60, 61, 62
  • ул. Крамаренковская дом 31, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 79, 7 81, 82, 85, 88, 110, 124
  • ул. Сиверская дом 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 38, 42, 50, 52, 60, 66, 78, 84, 86, 36, 46
  • ул. Марфинская дом 12, 14, 18, 20, 24, 31, 33, 17

«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 10:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 18 по 20 августа в части Немышлянского района не будет газа. Это, объяснили в Харьковском городском филиале «Газсети», связано с проведением ремонтных работ.".