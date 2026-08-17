Без газа три дня будут жители Немышлянского района

С 18 по 20 августа в части Немышлянского района не будет газа. Это, объяснили в Харьковском городском филиале «Газсети», связано с проведением ремонтных работ.

Без газа будут жители домов по таким адресам:

ул. Лаврика дом 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16

ул. Волошковая дом 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 39, 42, 47, 51, 52, 54, 60, 61, 62

ул. Крамаренковская дом 31, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 79, 7 81, 82, 85, 88, 110, 124

ул. Сиверская дом 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 38, 42, 50, 52, 60, 66, 78, 84, 86, 36, 46

ул. Марфинская дом 12, 14, 18, 20, 24, 31, 33, 17

«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.

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