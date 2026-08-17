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Без газу три дні будуть мешканці Немишлянського району

Суспільство 10:58   17.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Без газу три дні будуть мешканці Немишлянського району

З 18 по 20 серпня у частині Немишлянського району не буде газу. Це, пояснили у Харківській міській філії “Газмережі”, пов’язано з проведенням ремонтних робіт.

Без газу будуть мешканці будинків за такими адресами:

  • вул. Лаврика буд. 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16
  • вул. Волошкова буд. 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 39, 42, 47, 51, 52, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65
  • вул.Крамаренківська буд. 31, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73,   74, 78, 79, 81, 82, 85, 88, 110, 124
  • вул.Сіверська буд. 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 38, 42, 50, 52, 60, 66, 78, 84, 86, 36, 46
  • вул.Марфінська буд. 12, 14, 18, 20, 24, 31, 33, 17

“Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх приміщень для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання”, – додали газовики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2026 в 10:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 18 по 20 серпня у частині Немишлянського району не буде газу. Це, пояснили у Харківській міській філії “Газмережі”, пов’язано з проведенням ремонтних робіт.".