До 35 градусів спеки: прогноз погоди по Харкову та області на 18 серпня

У вівторок, 18 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 17–19 градусів, удень — 31–33, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 15–20 градусів, удень — 30–35.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

“18 та 19 серпня на погоду впливатиме поле зниженого тиску. 18 серпня опадів не прогнозуються. 19 серпня очікується проходження малоактивного атмосферного фронту. Вночі прогнозується невеликий дощ”, – говорить синоптикиня Анна Глушкова.

За прогнозами Гідрометцентру, у період з 18 по 22 серпня у лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.