До 35 градусов жары: прогноз погоды по Харькову и области на 18 августа
Во вторник, 18 августа, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать 17–19 градусов, днем — 31–33, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.
По области ночная температура составит 15–20 градусов, днем — 30–35.
Ветер юго-западный, 7–12 м/с.
«18 и 19 августа на погоду будет влиять поле пониженного давления. 18 августа осадки не прогнозируются. 19 августа ожидается прохождение малоактивного атмосферного фронта. Ночью прогнозируется небольшой дождь», — говорит синоптик Анна Глушкова.
По прогнозам Гидрометцентра, в период с 18 по 22 августа в лесах Харьковщины будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.