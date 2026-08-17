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До 35 градусов жары: прогноз погоды по Харькову и области на 18 августа

Погода 20:22   17.08.2026
Елена Нагорная
До 35 градусов жары: прогноз погоды по Харькову и области на 18 августа

Во вторник, 18 августа, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать 17–19 градусов, днем — 31–33, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 15–20 градусов, днем — 30–35.

Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

«18 и 19 августа на погоду будет влиять поле пониженного давления. 18 августа осадки не прогнозируются. 19 августа ожидается прохождение малоактивного атмосферного фронта. Ночью прогнозируется небольшой дождь», — говорит синоптик Анна Глушкова.

По прогнозам Гидрометцентра, в период с 18 по 22 августа в лесах Харьковщины будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 20:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 18 августа, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.".