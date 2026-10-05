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Не по-осеннему: прогноз погоды в Харькове и области на 6 октября

Общество 20:29   05.10.2026
Татьяна Литвина
Не по-осеннему: прогноз погоды в Харькове и области на 6 октября

Дневное тепло продолжает радовать — такой прогноз дает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей на вторник, 6 октября.

По данным метеорологов, на Харьковщине будет облачно, практически без дождей. Западный ветер не превысит 10 м/с. Температура воздуха в Харькове ночью будет 9 – 11° тепла, днем ​​19 – 20°. В области: ночью 7 – 12° тепла, днем ​​15 – 20°.

Теплая и сухая погода сохранится как минимум до середины недели, а в субботу дневная температура, по прогнозам, достигнет +24°.

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Напомним, лето в Харькове задержалось на 12 дней. В сентябре на территории Харьковской области преобладала теплая погода с достаточным количеством осадков на большей части области. Переход к осеннему температурному режиму произошел в период 22-24 числа.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2026 в 20:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дневное тепло продолжает радовать — такой прогноз дает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей на вторник, 6 октября.".