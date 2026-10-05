Не по-осеннему: прогноз погоды в Харькове и области на 6 октября

Дневное тепло продолжает радовать — такой прогноз дает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей на вторник, 6 октября.

По данным метеорологов, на Харьковщине будет облачно, практически без дождей. Западный ветер не превысит 10 м/с. Температура воздуха в Харькове ночью будет 9 – 11° тепла, днем ​​19 – 20°. В области: ночью 7 – 12° тепла, днем ​​15 – 20°.

Теплая и сухая погода сохранится как минимум до середины недели, а в субботу дневная температура, по прогнозам, достигнет +24°.

Напомним, лето в Харькове задержалось на 12 дней. В сентябре на территории Харьковской области преобладала теплая погода с достаточным количеством осадков на большей части области. Переход к осеннему температурному режиму произошел в период 22-24 числа.