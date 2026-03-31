В Харькове сегодня, 31 марта, будет гроза: предупреждение синоптиков

Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях, которые ожидают 31 марта в Харькове и области.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток по городу и области ожидается гроза. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Напомним, в Региональном центре гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в среду. По данным синоптиков, ночью и утром 1 апреля по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности желтый.