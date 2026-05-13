П’яний водій уночі врізався в дерево у Харкові – патрульна поліція

Сьогодні, 13 травня, близько 01:00, копи отримали виклик про ДТП на майдані Героїв Небесної Сотні, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

На місці правоохоронці встановили, що водій авто Nissan не впевнився в безпечності руху та здійснив наїзд на дерево.

«Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік погодився. Огляд на стан сп’яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 2.32 проміле. З результатом огляду громадянин був згоден», – розповіли копи.

Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за: ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Нагадаємо, 10 травня близько 03:00 на вулиці Катаєва патрульні зупинили авто Chevrolet для перевірки. За даними правоохоронців, водій був п’яним – результат огляду склав 2,24 проміле алкоголю, що перевищило допустиму норму в понад 11 разів. Чоловік намагався «відкупитись» від копів за 500 доларів.