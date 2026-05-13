Пьяный водитель ночью врезался в дерево в Харькове – патрульная полиция
Сегодня, 13 мая, около 01:00 копы получили вызов о ДТП на площади Героев Небесной Сотни, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
На месте правоохранители установили, что водитель авто Nissan не убедился в безопасности движения и совершил наезд на дерево.
«Во время общения инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. На предложение пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина согласился. Осмотр на состояние опьянения водитель прошел с помощью прибора Драгер, результат которого составил 2.32 промилле. С результатом осмотра гражданин был согласен», – рассказали копы.
Инспекторы отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по: ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.
Напомним, 10 мая около 03:00 на улице Катаева патрульные остановили автомобиль Chevrolet для проверки. По данным правоохранителей, водитель был пьян — результат осмотра составил 2,24 промилле алкоголя, что превысило допустимую норму более чем в 11 раз. Мужчина пытался «откупиться» от копов за 500 долларов.
• Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 14:46;