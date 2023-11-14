ДТП на Харьковщине. На водителя упал грузовик: подробности (фото)

Вечером 13 ноября на автодороге Чугуев-Миловое микроавтобус въехал в припаркованный автомобиль.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, микроавтобус Volkswagen врезался в припаркованный на обочине дороги авто ГАЗ, водитель которого находился под автомобилем и проводил ремонт.

В результате столкновения автомобиль упал с домкрата. 53-летнего мужчину заблокировало под транспортным средством. Потерпевший получил травмы, его госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.