ДТП на Харьковщине. На водителя упал грузовик: подробности (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Вечером 13 ноября на автодороге Чугуев-Миловое микроавтобус въехал в припаркованный автомобиль.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, микроавтобус Volkswagen врезался в припаркованный на обочине дороги авто ГАЗ, водитель которого находился под автомобилем и проводил ремонт.
В результате столкновения автомобиль упал с домкрата. 53-летнего мужчину заблокировало под транспортным средством. Потерпевший получил травмы, его госпитализировали.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 13:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 13 ноября на автодороге Чугуев-Миловое микроавтобус въехал в припаркованный автомобиль.".