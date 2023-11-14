Live
  • Вт 14.11.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.16
  • EUR 38.59

ДТП на Харьковщине. На водителя упал грузовик: подробности (фото)

Общество 13:05   14.11.2023
Виктория Яковенко
ДТП на Харьковщине. На водителя упал грузовик: подробности (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Вечером 13 ноября на автодороге Чугуев-Миловое микроавтобус въехал в припаркованный автомобиль.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, микроавтобус Volkswagen врезался в припаркованный на обочине дороги авто ГАЗ, водитель которого находился под автомобилем и проводил ремонт.

В результате столкновения автомобиль упал с домкрата. 53-летнего мужчину заблокировало под транспортным средством. Потерпевший получил травмы, его госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

01

02

03

04
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: В Харькове столкнулись два автомобиля: пожилой водитель – в больнице (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 14.11: установили убийц Вакуленко, раненые в Казачьей
Главные новости Харькова 14.11: установили убийц Вакуленко, раненые в Казачьей
14.11.2023, 13:27
ДТП на Харьковщине. На водителя упал грузовик: подробности (фото)
ДТП на Харьковщине. На водителя упал грузовик: подробности (фото)
14.11.2023, 13:05
Из названий школ на Харьковщине «вычеркнули» героев СССР и космонавта
Из названий школ на Харьковщине «вычеркнули» героев СССР и космонавта
14.11.2023, 08:59
Какая погода ожидается в Харькове и области 14 ноября — прогноз
Какая погода ожидается в Харькове и области 14 ноября — прогноз
13.11.2023, 19:54
Что нужно, чтобы сбивать С-300, летящие на Харьков, — комментарий ВС ВСУ
Что нужно, чтобы сбивать С-300, летящие на Харьков, — комментарий ВС ВСУ
14.11.2023, 09:43
В Харькове женщина потеряла любимого и 6-летнего ребенка: их искала полиция
В Харькове женщина потеряла любимого и 6-летнего ребенка: их искала полиция
14.11.2023, 13:55

Новости по теме:

15:49
В Харькове столкнулись два автомобиля: пожилой водитель – в больнице (фото)
20:06
6-летний мальчик пострадал в ДТП в Харькове
11:22
На Харьковщине произошло смертельное ДТП: водитель «ВАЗ» влетел в отбойник
12:51
Мужчина хотел проехать через блокпост на Харьковщине с гранатами в кармане
16:09
Водитель грузовика украсил дом к Хэллоуину так, что теперь его боятся соседи

Вы читали новость: «ДТП на Харьковщине. На водителя упал грузовик: подробности (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 13:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 13 ноября на автодороге Чугуев-Миловое микроавтобус въехал в припаркованный автомобиль.".