В Харькове столкнулись два автомобиля: пожилой водитель – в больнице (фото)

10 ноября на улице Клочковской произошла авария, в результате которой пострадал 72-летний водитель.

Дорогу не поделили авто «Ford» под управлением 24-летнего мужчины и ВАЗ, за рулем которого находился 72-летний водитель, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

С телесными повреждениями водителя «ВАЗ» госпитализировали.

Следователем решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.