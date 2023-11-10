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В Харькове столкнулись два автомобиля: пожилой водитель – в больнице (фото)

Происшествия 15:49   10.11.2023
Виктория Яковенко
В Харькове столкнулись два автомобиля: пожилой водитель – в больнице (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

10 ноября на улице Клочковской произошла авария, в результате которой пострадал 72-летний водитель.

Дорогу не поделили авто «Ford» под управлением 24-летнего мужчины и ВАЗ, за рулем которого находился 72-летний водитель, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

С телесными повреждениями водителя «ВАЗ» госпитализировали.

Следователем решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 15:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 ноября на улице Клочковской произошла авария, в результате которой пострадал 72-летний водитель.".