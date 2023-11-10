В Харькове столкнулись два автомобиля: пожилой водитель – в больнице (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
10 ноября на улице Клочковской произошла авария, в результате которой пострадал 72-летний водитель.
Дорогу не поделили авто «Ford» под управлением 24-летнего мужчины и ВАЗ, за рулем которого находился 72-летний водитель, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
С телесными повреждениями водителя «ВАЗ» госпитализировали.
Следователем решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Читайте также: 6-летний мальчик пострадал в ДТП в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, водитель, полиция, пострадал, столкнулись, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове столкнулись два автомобиля: пожилой водитель – в больнице (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 15:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 ноября на улице Клочковской произошла авария, в результате которой пострадал 72-летний водитель.".