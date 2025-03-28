Выехал на встречку и столкнулся с авто: в ДТП в Харькове пострадала 13-летняя
О ДТП, которая произошла накануне в Основянском районе Харькова, рассказали в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
«34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 на Мерефянском шоссе выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем Nissan», – уточнили копы.
В результате аварии травмы получили водитель ВАЗа и двое пассажиров – 44-летняя женщина и 13-летняя девочка. Всех госпитализировали.
В полиции добавили, что следователи уже открыли уголовное производство по данному делу.
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 10:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ДТП, которая произошла накануне в Основянском районе Харькова, рассказали в облуправлении Нацполиции в Харьковской области. ".