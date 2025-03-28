Виїхав на зустрічку й зіткнувся з авто: у ДТП у Харкові постраждала 13-річна
Про ДТП, що сталася напередодні в Основ’янському районі Харкова, розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.
“34-річний водій автомобіля ВАЗ-21099 на Мереф’янському шосе виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автівкою Nissan“, – уточнили копи.
Внаслідок зіткнення травми отримали водій ВАЗу та двоє пасажирів – 44-річна жінка та 13-річна дівчинка. Усіх госпіталізували.
У поліції додали, що слідчі вже відкрили кримінальне провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 10:56;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ДТП, що сталася напередодні в Основ’янському районі Харкова, розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області. ".