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Виїхав на зустрічку й зіткнувся з авто: у ДТП у Харкові постраждала 13-річна

Події 10:56   28.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Виїхав на зустрічку й зіткнувся з авто: у ДТП у Харкові постраждала 13-річна

Про ДТП, що сталася напередодні в Основ’янському районі Харкова, розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області. 

34-річний водій автомобіля ВАЗ-21099 на Мереф’янському шосе виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автівкою Nissan“, – уточнили копи.

Внаслідок зіткнення травми отримали водій ВАЗу та двоє пасажирів – 44-річна жінка та 13-річна дівчинка. Усіх госпіталізували.

У поліції додали, що слідчі вже відкрили кримінальне провадження.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 10:56;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ДТП, що сталася напередодні в Основ’янському районі Харкова, розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області. ".