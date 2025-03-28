Виїхав на зустрічку й зіткнувся з авто: у ДТП у Харкові постраждала 13-річна

Про ДТП, що сталася напередодні в Основ’янському районі Харкова, розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.

“34-річний водій автомобіля ВАЗ-21099 на Мереф’янському шосе виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автівкою Nissan“, – уточнили копи.

Внаслідок зіткнення травми отримали водій ВАЗу та двоє пасажирів – 44-річна жінка та 13-річна дівчинка. Усіх госпіталізували.

У поліції додали, що слідчі вже відкрили кримінальне провадження.