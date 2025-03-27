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Командира підозрюють у продажі зброї, набоїв, гранат на Харківщині

Події 20:16   27.03.2025
Оксана Якушко
Командира підозрюють у продажі зброї, набоїв, гранат на Харківщині

Командира відділення батальйону однієї з військових частин затримали при отриманні грошей за зброю, повідомляє Нацполіція.

Слідчі встановили, що командир відділення батальйону однієї з військових частин здійснював незаконний продаж вогнепальної зброї та бойових припасів на території Харківської області.

Поліціянти задокументували факти збуту 20 бойових гранат типу «Ф-1».

Фігуранта затримали після отримання грошей у сумі $3 900 за передачу двох автоматів АК-74, оптичного прицілу, плати керування дронами та компоненти до них.

Під час обшуку автівки затриманого вилучили гроші, які він отримав за незаконний продаж зброї та мобільний телефон.

Фігуранту повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Київський райсуд Харкова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 20:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командира відділення батальйону однієї з військових частин затримали при отриманні грошей за зброю, повідомляє Нацполіція.".