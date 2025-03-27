Live
  • Чт 27.03.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.56
  • EUR 44.82

Командира подозревают в продаже оружия, патронов, гранат в Харьковской области

Происшествия 20:16   27.03.2025
Оксана Якушко
Командира подозревают в продаже оружия, патронов, гранат в Харьковской области

Командира отделения батальона одной из воинских частей задержали при получении денег за оружие, сообщает Нацполиция.

Следователи установили, что командир отделения батальона одной из воинских частей осуществлял незаконную продажу огнестрельного оружия и боевых припасов на территории Харьковской области.

Полицейские задокументировали факты продажи 20 боевых гранат типа Ф-1.

Фигуранта задержали после получения денег в сумме $3 900 за передачу двух автоматов АК-74, оптического прицела, платы управления дронами и комплектующие к ним.

Во время обыска автомобиля задержанного изъяли деньги, полученные за незаконную продажу оружия, и мобильный телефон.

Фигуранту сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Киевский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен.

Читайте также: Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до более 190 тыс. грн

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до более 190 тыс. грн
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до более 190 тыс. грн
27.03.2025, 14:14
Пятерых детей спасли во время пожара в многоэтажке в Харькове (фото)
Пятерых детей спасли во время пожара в многоэтажке в Харькове (фото)
27.03.2025, 20:18
Новости Харькова — главное 27 марта: последствия налета БпЛА, обстрелы области
Новости Харькова — главное 27 марта: последствия налета БпЛА, обстрелы области
27.03.2025, 17:32
На месте ночных ударов по Харькову побывал министр иностранных дел Норвегии
На месте ночных ударов по Харькову побывал министр иностранных дел Норвегии
27.03.2025, 16:44
«Что-то меня переклинило»: на Харьковщине — жестокое убийство пенсионерки 📹
«Что-то меня переклинило»: на Харьковщине — жестокое убийство пенсионерки 📹
27.03.2025, 16:02
Командира подозревают в продаже оружия, патронов, гранат в Харьковской области
Командира подозревают в продаже оружия, патронов, гранат в Харьковской области
27.03.2025, 20:16

Новости по теме:

15:45
Автомат Калашникова возле мусорника нашел харьковчанин (видео)
16:24
Под Харьковом произошло двойное убийство: вероятного преступника поймали
10:43
По окнам многоэтажки из автомата на Харьковщине стрелял 35-летний мужчина
17:23
Харьковчанина, торговавшего оружием, гранатами и взрывчаткой, будут судить
14:49
Установили оккупанта, который в Изюме ограбил и чуть не замучал бизнесмена

Вы читали новость: «Командира подозревают в продаже оружия, патронов, гранат в Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 20:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командира отделения батальона одной из воинских частей задержали при получении денег за оружие, сообщает Нацполиция.".