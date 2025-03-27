Командира подозревают в продаже оружия, патронов, гранат в Харьковской области

Командира отделения батальона одной из воинских частей задержали при получении денег за оружие, сообщает Нацполиция.

Следователи установили, что командир отделения батальона одной из воинских частей осуществлял незаконную продажу огнестрельного оружия и боевых припасов на территории Харьковской области.

Полицейские задокументировали факты продажи 20 боевых гранат типа Ф-1.

Фигуранта задержали после получения денег в сумме $3 900 за передачу двух автоматов АК-74, оптического прицела, платы управления дронами и комплектующие к ним.

Во время обыска автомобиля задержанного изъяли деньги, полученные за незаконную продажу оружия, и мобильный телефон.

Фигуранту сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Киевский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен.