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6-летний мальчик пострадал в ДТП в Харькове

Происшествия 20:06   09.11.2023
Оксана Якушко
6-летний мальчик пострадал в ДТП в Харькове

В Харькове 9 ноября на улице Конева 36-летняя женщина-водитель автомобиля Hyndai Getz, совершая поворот, не пропустила автомобиль Audi 100 под управлением 22-летнего водителя, который ехал навстречу, сообщили в Нацполиции.

В результате ДТП травмирован 6-летний мальчик – пассажир автомобиля «Hyndai Getz». Ребенка отвезли в больницу.

Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

 

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 20:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 9 ноября на улице Конева 36-летняя женщина-водитель автомобиля Hyndai Getz, совершая поворот, не пропустила автомобиль Audi 100 под управлением 22-летнего водителя, который ехал навстречу, сообщили в Нацполиции.".