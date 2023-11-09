6-летний мальчик пострадал в ДТП в Харькове
В Харькове 9 ноября на улице Конева 36-летняя женщина-водитель автомобиля Hyndai Getz, совершая поворот, не пропустила автомобиль Audi 100 под управлением 22-летнего водителя, который ехал навстречу, сообщили в Нацполиции.
В результате ДТП травмирован 6-летний мальчик – пассажир автомобиля «Hyndai Getz». Ребенка отвезли в больницу.
Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авария, автомобиль, больница, водитель, ДТП, мальчик, машина, Нацполиция, ребенок, столкновение, травма, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 20:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 9 ноября на улице Конева 36-летняя женщина-водитель автомобиля Hyndai Getz, совершая поворот, не пропустила автомобиль Audi 100 под управлением 22-летнего водителя, который ехал навстречу, сообщили в Нацполиции.".