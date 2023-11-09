6-летний мальчик пострадал в ДТП в Харькове

В Харькове 9 ноября на улице Конева 36-летняя женщина-водитель автомобиля Hyndai Getz, совершая поворот, не пропустила автомобиль Audi 100 под управлением 22-летнего водителя, который ехал навстречу, сообщили в Нацполиции.

В результате ДТП травмирован 6-летний мальчик – пассажир автомобиля «Hyndai Getz». Ребенка отвезли в больницу.

Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.