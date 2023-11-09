6-річний хлопчик постраждав у ДТП у Харкові

У Харкові 9 листопада на вулиці Конєва 36-річна жінка-водій автомобіля Hyndai Getz, роблячи поворот, не пропустила автомобіль Audi 100 під керуванням 22-річного водія, який їхав назустріч, повідомили у Нацполіції.

Внаслідок ДТП травмований 6-річний хлопчик – пасажир автомобіля «Hyndai Getz». Дитину відвезли до лікарні.

Слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.