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Судитимуть копа, який під Харковом збив на смерть 15-річну дівчину

Події 19:18   08.11.2023
Оксана Якушко
Судитимуть копа, який під Харковом збив на смерть 15-річну дівчину

Поліцейському з Києва, який увечері 2 серпня у районі населеного пункту Пісочин Харківської області збив 15-річну дівчину, працівники ДБР повідомили про підозру.

Близько 19:20 біля зупинки громадського транспорту «Рай-Оленівка» дівчина переходила нерегульований пішохідний перехід з велосипедом у руках.

У цей час правоохоронець їхав автівкою у напрямку Києва та не збавляючи швидкості наїхав на неї.

Чоловік керував службовим автомобілем, зазначили у Харківській обласній прокуратурі.

Від отриманих травм підліток загинула на місці ДТП. Згідно з проведеними експертизами, водій на момент ДТП був тверезим.

Наразі підозрюваного звільнили з поліції. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Правоохоронцю повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 19:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейському з Києва, який увечері 2 серпня у районі населеного пункту Пісочин Харківської області збив 15-річну дівчину, працівники ДБР повідомили про підозру.".