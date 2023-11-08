Судитимуть копа, який під Харковом збив на смерть 15-річну дівчину
Поліцейському з Києва, який увечері 2 серпня у районі населеного пункту Пісочин Харківської області збив 15-річну дівчину, працівники ДБР повідомили про підозру.
Близько 19:20 біля зупинки громадського транспорту «Рай-Оленівка» дівчина переходила нерегульований пішохідний перехід з велосипедом у руках.
У цей час правоохоронець їхав автівкою у напрямку Києва та не збавляючи швидкості наїхав на неї.
Чоловік керував службовим автомобілем, зазначили у Харківській обласній прокуратурі.
Від отриманих травм підліток загинула на місці ДТП. Згідно з проведеними експертизами, водій на момент ДТП був тверезим.
Наразі підозрюваного звільнили з поліції. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Правоохоронцю повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 19:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейському з Києва, який увечері 2 серпня у районі населеного пункту Пісочин Харківської області збив 15-річну дівчину, працівники ДБР повідомили про підозру.".