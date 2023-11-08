Будут судить копа, который под Харьковом сбил насмерть 15-летнюю девушку

Полицейскому из Киева, который вечером 2 августа в районе населенного пункта Песочин Харьковской области сбил 15-летнюю девушку, работники ГБР сообщили о подозрении.

Около 19:20 возле остановки общественного транспорта «Рай-Оленевка» девушка переходила нерегулируемый пешеходный переход с велосипедом в руках.

В это время правоохранитель ехал на автомобиле в направлении Киева и не сбавляя скорости наехал на нее. Мужчина управлял служебным автомобилем, отметили в Харьковской областной прокуратуре.

От полученных травм ребенок погиб на месте ДТП. Согласно проведенным экспертизам, водитель на момент ДТП был трезв.

В настоящее время подозреваемого уволили из полиции. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правоохранителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.