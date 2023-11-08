Будут судить копа, который под Харьковом сбил насмерть 15-летнюю девушку
Полицейскому из Киева, который вечером 2 августа в районе населенного пункта Песочин Харьковской области сбил 15-летнюю девушку, работники ГБР сообщили о подозрении.
Около 19:20 возле остановки общественного транспорта «Рай-Оленевка» девушка переходила нерегулируемый пешеходный переход с велосипедом в руках.
В это время правоохранитель ехал на автомобиле в направлении Киева и не сбавляя скорости наехал на нее. Мужчина управлял служебным автомобилем, отметили в Харьковской областной прокуратуре.
От полученных травм ребенок погиб на месте ДТП. Согласно проведенным экспертизам, водитель на момент ДТП был трезв.
В настоящее время подозреваемого уволили из полиции. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Правоохранителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дбр, девушка, ДТП, Песочин, полицейский, ребенок, сбил насмерть, сбил пешехода насмерть, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 19:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейскому из Киева, который вечером 2 августа в районе населенного пункта Песочин Харьковской области сбил 15-летнюю девушку, работники ДБР сообщили о подозрении.".