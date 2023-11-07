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На Харьковщине произошло смертельное ДТП: водитель «ВАЗ» влетел в отбойник

Происшествия 11:22   07.11.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине произошло смертельное ДТП: водитель «ВАЗ» влетел в отбойник

На автодороге «Харьков-Ахтырка» вблизи села Губаревка Богодуховского района 35-летний водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и врезался в дорожный отбойник.

В результате ДТП на месте погиб 30-летний пассажир авто. Водителя госпитализировали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УКУ.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 13 ДТП, в результате которых 12 человек травмировались.

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Автор: Виктория Яковенко
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На Харьковщине произошло смертельное ДТП: водитель «ВАЗ» влетел в отбойник
На Харьковщине произошло смертельное ДТП: водитель «ВАЗ» влетел в отбойник
07.11.2023, 11:22

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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 11:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На автодороге «Харьков-Ахтырка» вблизи села Губаревка Богодуховского района 35-летний водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и врезался в дорожный отбойник.".