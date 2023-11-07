На Харьковщине произошло смертельное ДТП: водитель «ВАЗ» влетел в отбойник

На автодороге «Харьков-Ахтырка» вблизи села Губаревка Богодуховского района 35-летний водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и врезался в дорожный отбойник.

В результате ДТП на месте погиб 30-летний пассажир авто. Водителя госпитализировали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УКУ.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 13 ДТП, в результате которых 12 человек травмировались.