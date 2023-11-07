На Харківщині сталася смертельна ДТП: водій «ВАЗ» влетів у відбійник

На автошляху «Харків-Охтирка» поблизу села Губарівка Богодухівського району 35-річний водій «ВАЗ-2115» не впорався з керуванням та врізався у дорожній відбійник.

Внаслідок ДТП на місці загинув 30-річний пасажир авто. Водія шпиталізували, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ.

Загалом минулої доби в регіоні сталося 13 ДТП, внаслідок яких 12 людей травмувалися.