На Харківщині сталася смертельна ДТП: водій «ВАЗ» влетів у відбійник
На автошляху «Харків-Охтирка» поблизу села Губарівка Богодухівського району 35-річний водій «ВАЗ-2115» не впорався з керуванням та врізався у дорожній відбійник.
Внаслідок ДТП на місці загинув 30-річний пасажир авто. Водія шпиталізували, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ.
Загалом минулої доби в регіоні сталося 13 ДТП, внаслідок яких 12 людей травмувалися.
Читайте також: ДТП з “Lexus” у Харкові: в поліції повідомили про постраждалих (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: авария, водитель, ДТП, отбойник, погиб, поліція, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині сталася смертельна ДТП: водій «ВАЗ» влетів у відбійник»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 11:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На автошляху «Харків-Охтирка» поблизу села Губарівка Богодухівського району 35-річний водій «ВАЗ-2115» не впорався з керуванням та врізався у дорожній відбійник.".