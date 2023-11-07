ДТП з “Lexus” у Харкові: в поліції повідомили про постраждалих (фото)
“Lexus” влетів у стовп увечері 6 листопада. Травми отримали 29-річний водій та 24-річна пасажирка.
“6 листопада о 19:15 на проспекті Героїв Харкова 29-річний водій автомобіля “Lexus GS 300” не дотримався безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, в результаті чого зіштовхнувся з бетонною електроопорою”, – описали події у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Крім водія, якого рятувальникам довелося “вирізати” із салону за допомогою спецінструменту, постраждала й пасажирка автівки. І водія, й пасажирку доправили до лікарні.
Наразі поліція встановлює обставини ДТП. Кримінальне провадження відкрили за статтею “порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Lexus, ДТП, поліція, столб;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 10:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Lexus” влетів у стовп увечері 6 листопада. Травми отримали 29-річний водій та 24-річна пасажирка".