ДТП з “Lexus” у Харкові: в поліції повідомили про постраждалих (фото)

“Lexus” влетів у стовп увечері 6 листопада. Травми отримали 29-річний водій та 24-річна пасажирка.

“6 листопада о 19:15 на проспекті Героїв Харкова 29-річний водій автомобіля “Lexus GS 300” не дотримався безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, в результаті чого зіштовхнувся з бетонною електроопорою”, – описали події у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Крім водія, якого рятувальникам довелося “вирізати” із салону за допомогою спецінструменту, постраждала й пасажирка автівки. І водія, й пасажирку доправили до лікарні.

Наразі поліція встановлює обставини ДТП. Кримінальне провадження відкрили за статтею “порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами”.