На Героїв Харкова авто врізалося в стовп. Водія вирізали рятувальники (відео)
На проспекті Героїв Харкова у Харкові увечері 6 листопада сталася аварія, внаслідок якої постраждав водій. Рятувальники вирізали його із розбитої машини.
Як повідомляють очевидці в телеграм-каналах, автомобіль Lexus GS 300 врізався в стовп поблизу станції метро “Захисників України”.
Рятувальники виїхали на місце о 19:30. Водія деблокували із салону за допомогою спецінструмента та передали медикам “швидкої”. Уся операція зайняла близько двадцяти хвилин, розповів МГ “Об’єктив” речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.
Відео: соцмережі
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 21:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На проспекті Героїв Харкова у Харкові увечері 6 листопада сталася аварія, внаслідок якої постраждав водій. Рятувальники вирізали його із розбитої машини.".