На Героїв Харкова авто врізалося в стовп. Водія вирізали рятувальники (відео)

На проспекті Героїв Харкова у Харкові увечері 6 листопада сталася аварія, внаслідок якої постраждав водій. Рятувальники вирізали його із розбитої машини.

Як повідомляють очевидці в телеграм-каналах, автомобіль Lexus GS 300 врізався в стовп поблизу станції метро “Захисників України”.

Рятувальники виїхали на місце о 19:30. Водія деблокували із салону за допомогою спецінструмента та передали медикам “швидкої”. Уся операція зайняла близько двадцяти хвилин, розповів МГ “Об’єктив” речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

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