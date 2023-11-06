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На Героїв Харкова авто врізалося в стовп. Водія вирізали рятувальники (відео)

Події 21:09   06.11.2023
Олена Нагорна
На Героїв Харкова авто врізалося в стовп. Водія вирізали рятувальники (відео)

На проспекті Героїв Харкова у Харкові увечері 6 листопада сталася аварія, внаслідок якої постраждав водій. Рятувальники вирізали його із розбитої машини.

Як повідомляють очевидці в телеграм-каналах, автомобіль Lexus GS 300 врізався в стовп поблизу станції метро “Захисників України”.

Рятувальники виїхали на місце о 19:30. Водія деблокували із салону за допомогою спецінструмента та передали медикам “швидкої”. Уся операція зайняла близько двадцяти хвилин, розповів МГ “Об’єктив” речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

 

 

 

Відео: соцмережі

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 21:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На проспекті Героїв Харкова у Харкові увечері 6 листопада сталася аварія, внаслідок якої постраждав водій. Рятувальники вирізали його із розбитої машини.".