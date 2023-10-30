Водієві фури, який під наркотиками розчавив таксі в Харкові, винесли вирок

Водій вантажівки “МАN”, який 25 листопада 2021 року в Харкові у стані наркотичного сп’яніння спровокував ДТП, внаслідок якої загинули двоє дорослих та дворічна дитина, отримав максимальне покарання – 12 років тюрми. Також його на 10 років позбавили права керувати транспортними засобами.

Такий вирок 30 жовтня ухвалив Октябрський районний суд Полтави, повідомляє портал “Судова влада України”.

У ході розгляду справи було встановлено, що “МАN” із напівпричепом був технічно справний.

“Наближаючись до регульованого перехрестя, діючи з необережності, в порушення пунктів 8.7.3 (е), 8.10 Правил дорожнього руху України, при увімкненні заборонного для нього червоного сигналу світлофора продовжив перетин цього перехрестя, не надав дорогу автомобілю “Chevrolet”, який перетинав вказане перехрестя на зелений сигнал світлофора, внаслідок чого скоїв із ним зіткнення. Після чого автомобіль “МАN” з причепом перекинувся на лівий борт та затиснув автомобіль “Renault Logan” під керуванням П. Внаслідок ДТП водій, дворічна дитина та 49-річна пасажирка від отриманих травм померли на місці події“, – йдеться у публікації.

Вирок суду не набрав чинності та може бути оскаржений протягом 30 днів.

Нагадаємо, масштабна аварія сталася 25 листопада 2021 року в районі перехрестя окружної дороги та вулиці Салтівське Шосе. Водій таксі “Renault Logan” та дві його пасажирки – дівчинка та її бабуся – загинули. У поліції повідомляли, що за кермом вантажівки «MAN» був 41-річний мешканець Запоріжжя.

Відео: Харківська облпрокуратура