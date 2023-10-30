Водителю фуры, под наркотиками раздавившему такси в Харькове, вынесли приговор

Водитель грузовика «МАN», который 25 ноября 2021 года в Харькове в состоянии наркотического опьянения спровоцировал ДТП, в результате чего погибли двое взрослых и двухлетний ребенок, получил максимальное наказание — 12 лет тюрьмы. Также его на 10 лет лишили права управлять транспортными средствами.

Такой приговор 30 октября вынес Октябрьский районный суд Полтавы, сообщает портал «Судебная власть Украины».

В ходе рассмотрения дела было установлено, что «МАN» с полуприцепом был технически исправен.

«Приближаясь к регулируемому перекрестку, действуя по неосторожности, в нарушение пунктов 8.7.3 (е), 8.10 Правил дорожного движения Украины, при включении запрещающего для него красного сигнала светофора продолжил пересечение этого перекрестка, не предоставил дорогу автомобилю «Chevrolet», который пересекал указанный перекресток на зеленый сигнал светофора, в результате чего совершил с ним столкновение. После чего автомобиль «МАN» с прицепом перевернулся на левый борт и зажал автомобиль «Renault Logan» под управлением П. В результате аварии водитель, двухлетний ребенок и 49-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте», — говорится в публикации.

Приговор суда не вступил в силу и может быть обжалован в течение 30 дней.

Напомним, масштабная авария произошла 25 ноября 2021 года в районе перекрестка окружной дороги и улицы Салтовское Шоссе. Водитель такси «Renault Logan» и две его пассажирки — девочка и бабушка — погибли. В полиции сообщали, что за рулем грузовика «MAN» находился 41-летний житель Запорожья.

Видео: Харьковская облпрокуратура