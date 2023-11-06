На Героев Харькова авто врезалось в столб. Водителя вырезали спасатели (видео)

На проспекте Героев Харькова в Харькове вечером 6 ноября произошла авария, в результате которой пострадал водитель. Спасатели вырезали его из разбитой машины.

Как сообщают очевидцы в Telegram-каналах, автомобиль Lexus GS 300 врезался в столб недалеко от станции метро «Защитников Украины».

Спасатели выехали на место в 19:30. Водителя деблокировали из салона при помощи специнструмента и передали медикам «скорой». Вся операция заняла около двадцати минут, рассказал МГ «Объектив» спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

Видео: соцсети