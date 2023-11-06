Live
  • Пн 06.11.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.17
  • EUR 38.73

На Героев Харькова авто врезалось в столб. Водителя вырезали спасатели (видео)

Происшествия 21:09   06.11.2023
Елена Нагорная
На Героев Харькова авто врезалось в столб. Водителя вырезали спасатели (видео) Фото: соцсети

На проспекте Героев Харькова в Харькове вечером 6 ноября произошла авария, в результате которой пострадал водитель. Спасатели вырезали его из разбитой машины.

Как сообщают очевидцы в Telegram-каналах, автомобиль Lexus GS 300 врезался в столб недалеко от станции метро «Защитников Украины».

Спасатели выехали на место в 19:30. Водителя деблокировали из салона при помощи специнструмента и передали медикам «скорой». Вся операция заняла около двадцати минут, рассказал МГ «Объектив» спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

 

 

 

Видео: соцсети

 

Читайте также: Водителю фуры, под наркотиками раздавившему такси в Харькове, вынесли приговор

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 6 ноября: потеря НДФЛ военных и ситуация на фронте
Главные новости Харькова 6 ноября: потеря НДФЛ военных и ситуация на фронте
06.11.2023, 21:28
На Героев Харькова авто врезалось в столб. Водителя вырезали спасатели (видео)
На Героев Харькова авто врезалось в столб. Водителя вырезали спасатели (видео)
06.11.2023, 21:09
Полярное сияние над Украиной. Харьковский астроном объяснил причины (фото)
Полярное сияние над Украиной. Харьковский астроном объяснил причины (фото)
05.11.2023, 19:39
Деревья в Слободском районе будет пилить фирма из окружения главы — ХАЦ
Деревья в Слободском районе будет пилить фирма из окружения главы — ХАЦ
06.11.2023, 20:26
В Харькове предприятие экономило за счет мэрии и поплатилось 0,5 млн грн
В Харькове предприятие экономило за счет мэрии и поплатилось 0,5 млн грн
06.11.2023, 11:21
Атака дронов на Харьков. ГСЧС показала, как разбирают завалы колледжа (фото)
Атака дронов на Харьков. ГСЧС показала, как разбирают завалы колледжа (фото)
06.11.2023, 21:44

Новости по теме:

17:13
В выходные «Харьковводоканал» ликвидировал 21 аварию
17:57
В Харькове восстанавливают водоснабжение
19:35
Групповое ДТП: 3 автомобиля столкнулись на трассе под Харьковом (фото)
17:51
Масштабное ДТП: 5 автомобилей столкнулись на проспекте Героев Харькова (фото)
19:46
Один водитель погиб, другой в больнице в результате ДТП в Харьковской области

Вы читали новость: «На Героев Харькова авто врезалось в столб. Водителя вырезали спасатели (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 21:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На проспекте Героев Харькова в Харькове вечером 6 ноября произошла авария, в результате которой пострадал водитель. Спасатели вырезали его из разбитой машины.".