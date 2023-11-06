На Героев Харькова авто врезалось в столб. Водителя вырезали спасатели (видео)
Фото: соцсети
На проспекте Героев Харькова в Харькове вечером 6 ноября произошла авария, в результате которой пострадал водитель. Спасатели вырезали его из разбитой машины.
Как сообщают очевидцы в Telegram-каналах, автомобиль Lexus GS 300 врезался в столб недалеко от станции метро «Защитников Украины».
Спасатели выехали на место в 19:30. Водителя деблокировали из салона при помощи специнструмента и передали медикам «скорой». Вся операция заняла около двадцати минут, рассказал МГ «Объектив» спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
Видео: соцсети
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, Героев Харькова, ГСЧС, ДТП, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 21:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На проспекте Героев Харькова в Харькове вечером 6 ноября произошла авария, в результате которой пострадал водитель. Спасатели вырезали его из разбитой машины.".