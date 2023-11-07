ДТП с «Lexus» в Харькове: в полиции сообщили о пострадаших (фото)

«Lexus» влетел в столб вечером 6 ноября. Травмы получили 29-летний водитель и 24-летняя пассажирка.

«6 ноября в 19:15 на проспекте Героев Харькова 29-летний водитель автомобиля Lexus GS 300 не соблюдал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего столкнулся с бетонной электроопорой», — описали события в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Помимо водителя, которого спасателям пришлось «вырезать» из салона с помощью специнструмента, пострадала и пассажирка авто. И водителя, и пассажирку доставили в больницу.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Уголовное производство открыли по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».