ДТП с «Lexus» в Харькове: в полиции сообщили о пострадаших (фото)
«Lexus» влетел в столб вечером 6 ноября. Травмы получили 29-летний водитель и 24-летняя пассажирка.
«6 ноября в 19:15 на проспекте Героев Харькова 29-летний водитель автомобиля Lexus GS 300 не соблюдал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего столкнулся с бетонной электроопорой», — описали события в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Помимо водителя, которого спасателям пришлось «вырезать» из салона с помощью специнструмента, пострадала и пассажирка авто. И водителя, и пассажирку доставили в больницу.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Уголовное производство открыли по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Lexus, ДТП, полиция, столб;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 10:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Lexus» влетел в столб вечером 6 ноября. Травмы получили 29-летний водитель и 24-летняя пассажирка".