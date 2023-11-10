У Харкові зіткнулися дві автівки: літній водій – у лікарні (фото)

10 листопада на вулиці Клочківській сталася аварія, внаслідок якої постраждав 72-річний водій.

Дорогу не поділили авто «Ford» під керуванням 24-літнього чоловіка та «ВАЗ», за кермом якого знаходився 72-річний водій, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

З тілесними ушкодженнями водія «ВАЗ» шпиталізували.

Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.