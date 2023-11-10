У Харкові зіткнулися дві автівки: літній водій – у лікарні (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
10 листопада на вулиці Клочківській сталася аварія, внаслідок якої постраждав 72-річний водій.
Дорогу не поділили авто «Ford» під керуванням 24-літнього чоловіка та «ВАЗ», за кермом якого знаходився 72-річний водій, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
З тілесними ушкодженнями водія «ВАЗ» шпиталізували.
Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 15:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 листопада на вулиці Клочківській сталася аварія, внаслідок якої постраждав 72-річний водій.".