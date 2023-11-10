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У Харкові зіткнулися дві автівки: літній водій – у лікарні (фото)

Події 15:49   10.11.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові зіткнулися дві автівки: літній водій – у лікарні (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

10 листопада на вулиці Клочківській сталася аварія, внаслідок якої постраждав 72-річний водій.

Дорогу не поділили авто «Ford» під керуванням 24-літнього чоловіка та «ВАЗ», за кермом якого знаходився 72-річний водій, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

З тілесними ушкодженнями водія «ВАЗ» шпиталізували.

Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 15:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 листопада на вулиці Клочківській сталася аварія, внаслідок якої постраждав 72-річний водій.".