ДТП на Харківщині. На водія впала вантажівка: подробиці (фото)

Ввечері 13 листопада на автошляху Чугуїв-Мілове мікроавтобус в’їхав у припарковане авто.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, мікроавтобус «Volkswagen» в’їхав у припарковане на узбіччі дороги авто «ГАЗ», водій якого знаходився під автівкою та проводив ремонт.

Внаслідок зіткнення автомобіль впав з домкрата. 53-річного чоловіка заблокувало під транспортним засобом. Потерпілий отримав травми, його шпиталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.