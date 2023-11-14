ДТП на Харківщині. На водія впала вантажівка: подробиці (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Ввечері 13 листопада на автошляху Чугуїв-Мілове мікроавтобус в’їхав у припарковане авто.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, мікроавтобус «Volkswagen» в’їхав у припарковане на узбіччі дороги авто «ГАЗ», водій якого знаходився під автівкою та проводив ремонт.
Внаслідок зіткнення автомобіль впав з домкрата. 53-річного чоловіка заблокувало під транспортним засобом. Потерпілий отримав травми, його шпиталізували.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 13:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 13 листопада на автошляху Чугуїв-Мілове мікроавтобус в’їхав у припарковане авто.".