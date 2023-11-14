Live
  • Вт 14.11.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.16
  • EUR 38.59

ДТП на Харківщині. На водія впала вантажівка: подробиці (фото)

Суспільство 13:05   14.11.2023
Вікторія Яковенко
ДТП на Харківщині. На водія впала вантажівка: подробиці (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Ввечері 13 листопада на автошляху Чугуїв-Мілове мікроавтобус в’їхав у припарковане авто.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, мікроавтобус «Volkswagen» в’їхав у припарковане на узбіччі дороги авто «ГАЗ», водій якого знаходився під автівкою та проводив ремонт.

Внаслідок зіткнення автомобіль впав з домкрата. 53-річного чоловіка заблокувало під транспортним засобом. Потерпілий отримав травми, його шпиталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

01

02

03

04
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: У Харкові зіткнулися дві автівки: літній водій – у лікарні (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові жінка загубила коханого та 6-річну дитину: їх шукала поліція
У Харкові жінка загубила коханого та 6-річну дитину: їх шукала поліція
14.11.2023, 13:55
В Харківській області конфіскували цигарок і вейпів на 11 млн грн (відео)
В Харківській області конфіскували цигарок і вейпів на 11 млн грн (відео)
14.11.2023, 13:32
ДТП на Харківщині. На водія впала вантажівка: подробиці (фото)
ДТП на Харківщині. На водія впала вантажівка: подробиці (фото)
14.11.2023, 13:05
Два тролейбуси у Харкові у вівторок і середу змінять маршрути
Два тролейбуси у Харкові у вівторок і середу змінять маршрути
14.11.2023, 12:26
Правоохоронці назвали імена окупантів, які вбили поета Вакуленка на Харківщині
Правоохоронці назвали імена окупантів, які вбили поета Вакуленка на Харківщині
14.11.2023, 11:27
У Харкові патрульні визволили безпорадного чоловіка з квартири (відео)
У Харкові патрульні визволили безпорадного чоловіка з квартири (відео)
14.11.2023, 12:08

Новини за темою:

15:49
У Харкові зіткнулися дві автівки: літній водій – у лікарні (фото)
20:06
6-річний хлопчик постраждав у ДТП у Харкові
11:22
На Харківщині сталася смертельна ДТП: водій «ВАЗ» влетів у відбійник
12:51
Чоловік хотів проїхати через блокпост на Харківщині з гранатами в кишені
16:09
Водій вантажівки прикрасив будинок до Хелловіна так, що його бояться сусіди

Ви читали новину: «ДТП на Харківщині. На водія впала вантажівка: подробиці (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 13:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 13 листопада на автошляху Чугуїв-Мілове мікроавтобус в’їхав у припарковане авто.".