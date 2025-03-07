Въехал в бордюр и перевернулся: водитель был пьяным, выяснили копы в Харькове
6 марта около 15:00 на Аэрокосмическом проспекте патрульной обнаружили авто «ВАЗ», у которого были характерные повреждения.
По данным Управления патрульной полиции в Харьковской области, водитель не учел дорожную обстановку и безопасную скорость движения, потерял управление и въехал в бордюр, в результате чего авто перевернулось.
«Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке, на что гражданин согласился», — отметили копы.
Прибор Драгер показал 1.82 промилле, что более чем в девять раз превышает допустимую норму, подчеркнули патрульные.
Правоохранители отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.
Далее эти материалы передадут в суд.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: врезался, драгер, новости Харькова, патрульні, патрульные;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 12:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 марта около 15:00 на Аэрокосмическом проспекте патрульной обнаружили авто «ВАЗ», у которого были характерные повреждения.".