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Въехал в бордюр и перевернулся: водитель был пьяным, выяснили копы в Харькове

Общество 12:41   07.03.2025
Виктория Яковенко
Въехал в бордюр и перевернулся: водитель был пьяным, выяснили копы в Харькове Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

6 марта около 15:00 на Аэрокосмическом проспекте патрульной обнаружили авто «ВАЗ», у которого были характерные повреждения.

По данным Управления патрульной полиции в Харьковской области, водитель не учел дорожную обстановку и безопасную скорость движения, потерял управление и въехал в бордюр, в результате чего авто перевернулось.

«Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке, на что гражданин согласился», — отметили копы.

Прибор Драгер показал 1.82 промилле, что более чем в девять раз превышает допустимую норму, подчеркнули патрульные.

ДТП в Харькове
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Правоохранители отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.

Далее эти материалы передадут в суд.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 12:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 марта около 15:00 на Аэрокосмическом проспекте патрульной обнаружили авто «ВАЗ», у которого были характерные повреждения.".