Въехал в бордюр и перевернулся: водитель был пьяным, выяснили копы в Харькове

6 марта около 15:00 на Аэрокосмическом проспекте патрульной обнаружили авто «ВАЗ», у которого были характерные повреждения.

По данным Управления патрульной полиции в Харьковской области, водитель не учел дорожную обстановку и безопасную скорость движения, потерял управление и въехал в бордюр, в результате чего авто перевернулось.

«Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке, на что гражданин согласился», — отметили копы.

Прибор Драгер показал 1.82 промилле, что более чем в девять раз превышает допустимую норму, подчеркнули патрульные.

Правоохранители отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.

Далее эти материалы передадут в суд.