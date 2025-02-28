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Пьяный мужчина в шляпе Санты совершил ДТП в Харькове – патрульная полиция

Общество 12:50   28.02.2025
Виктория Яковенко
Пьяный мужчина в шляпе Санты совершил ДТП в Харькове – патрульная полиция Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Сообщения об аварии на проспекте Победы в Харькове правоохранители получили 27 февраля около 18:00.

На месте копы выяснили, что водитель автомобиля «Toyota» въехал в другую машину, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Во время общения инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения, на что гражданин согласился», — отметили патрульные.

Драгер показал 1.45 промилле, что более чем в семь раз превышает допустимую норму, заявили правоохранители. С результатом мужчина согласился.

Патрульные отстранили его от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.

Потом эти материалы будут переданы в суд.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 12:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения об аварии на проспекте Победы в Харькове правоохранители получили 27 февраля около 18:00.".