У рынка в Балаклее сбили женщину: водитель, вероятно, был под хмельком (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП произошло 23 февраля около 05:50 в городе Балаклея в Харьковской области возле центрального рынка.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 49-летний водитель авто Peugeot сбил 55-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
«У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения. Пострадавшую женщину с многочисленными травмами доставили в больницу», — отметили правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство. Также полицейские задержали водителя и сообщили ему о подозрении.
«Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения. Не подвергайте опасности себя и тех, кто вас окружает», — призвали правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, Балаклія, Балаклея, ДТП, полиция;
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 13:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло 23 февраля около 05:50 в городе Балаклея в Харьковской области возле центрального рынка.".