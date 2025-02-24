У рынка в Балаклее сбили женщину: водитель, вероятно, был под хмельком (фото)

ДТП произошло 23 февраля около 05:50 в городе Балаклея в Харьковской области возле центрального рынка.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 49-летний водитель авто Peugeot сбил 55-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

«У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения. Пострадавшую женщину с многочисленными травмами доставили в больницу», — отметили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство. Также полицейские задержали водителя и сообщили ему о подозрении.

«Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения. Не подвергайте опасности себя и тех, кто вас окружает», — призвали правоохранители.