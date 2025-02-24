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У рынка в Балаклее сбили женщину: водитель, вероятно, был под хмельком (фото)

Происшествия 13:24   24.02.2025
Виктория Яковенко
У рынка в Балаклее сбили женщину: водитель, вероятно, был под хмельком (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

ДТП произошло 23 февраля около 05:50 в городе Балаклея в Харьковской области возле центрального рынка.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 49-летний водитель авто Peugeot сбил 55-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

«У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения. Пострадавшую женщину с многочисленными травмами доставили в больницу», — отметили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство. Также полицейские задержали водителя и сообщили ему о подозрении.

«Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения. Не подвергайте опасности себя и тех, кто вас окружает», — призвали правоохранители.

ДТП Харьковщина
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП Харьковщина
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 13:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло 23 февраля около 05:50 в городе Балаклея в Харьковской области возле центрального рынка.".