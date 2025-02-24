Біля ринку в Балаклії збили жінку: водій, ймовірно, був напідпитку (фото)

ДТП сталася 23 лютого близько 05:50 у місті Балаклія на Харківщині біля центрального ринку.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, 49-річний водій авто «Peugeot» збив 55-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.

«У чоловіка були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Постраждалу жінку з численними травмами доставили до лікарні», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Також поліцейські затримали водія та повідомили йому про підозру.

«Шановні учасники дорожнього руху, будьте уважні, дотримуйтеся правил дорожнього руху. Не наражайте на небезпеку себе та тих, хто вас оточує», – закликали правоохоронці.