П’яний чоловік у капелюсі Санти скоїв ДТП у Харкові – патрульна поліція

Повідомлення про аварію на проспекті Перемоги в Харкові правоохоронці отримали 27 лютого близько 18:00.

На місці копи з’ясували, що водій авто «Toyota» в’їхав у іншу машину, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Під час спілкування інспектори виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд на стан сп’яніння, на що громадянин погодився», – зазначили патрульні.

Драгер показав 1.45 проміле, що в понад сім разів перевищує допустиму норму, заявили правоохоронці. Із результатом чоловік погодився.

Патрульні відсторонили його від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП.

Надалі ці матеріали передадуть до суду.