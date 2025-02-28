П’яний чоловік у капелюсі Санти скоїв ДТП у Харкові – патрульна поліція
Повідомлення про аварію на проспекті Перемоги в Харкові правоохоронці отримали 27 лютого близько 18:00.
На місці копи з’ясували, що водій авто «Toyota» в’їхав у іншу машину, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«Під час спілкування інспектори виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд на стан сп’яніння, на що громадянин погодився», – зазначили патрульні.
Драгер показав 1.45 проміле, що в понад сім разів перевищує допустиму норму, заявили правоохоронці. Із результатом чоловік погодився.
Патрульні відсторонили його від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП.
Надалі ці матеріали передадуть до суду.
Читайте також: Біля ринку в Балаклії збили жінку: водій, ймовірно, був напідпитку (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварія, ДТП, новини Харкова, санта;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «П’яний чоловік у капелюсі Санти скоїв ДТП у Харкові – патрульна поліція»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 12:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про аварію на проспекті Перемоги в Харкові правоохоронці отримали 27 лютого близько 18:00.".