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В’їхав у бордюр і перекинувся: водій був п’яним, встановили копи у Харкові

Суспільство 12:41   07.03.2025
Вікторія Яковенко
В’їхав у бордюр і перекинувся: водій був п’яним, встановили копи у Харкові Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

6 березня близько 15:00 на проспекті Аерокосмічному патрульні виявили авто «ВАЗ», у якого були характерні пошкодження.

За даними Управління патрульної поліції, водій не врахував дорожню обстановку та безпечну швидкість руху, втратив керування та в’їхав у бордюр, внаслідок чого авто перекинулось.

«Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, на що громадянин погодився», – зазначили копи.

Прилад Драгер показав 1.82 проміле, що в понад дев’ять разів перевищує допустиму норму, підкреслили патрульні.

ДТП в Харькове
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Правоохоронці відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП.

Надалі ці матеріали передадуть до суду.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 12:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 березня близько 15:00 на проспекті Аерокосмічному патрульні виявили авто «ВАЗ», у якого були характерні пошкодження.".