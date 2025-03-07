В’їхав у бордюр і перекинувся: водій був п’яним, встановили копи у Харкові
6 березня близько 15:00 на проспекті Аерокосмічному патрульні виявили авто «ВАЗ», у якого були характерні пошкодження.
За даними Управління патрульної поліції, водій не врахував дорожню обстановку та безпечну швидкість руху, втратив керування та в’їхав у бордюр, внаслідок чого авто перекинулось.
«Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, на що громадянин погодився», – зазначили копи.
Прилад Драгер показав 1.82 проміле, що в понад дев’ять разів перевищує допустиму норму, підкреслили патрульні.
Правоохоронці відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП.
Надалі ці матеріали передадуть до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 12:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 березня близько 15:00 на проспекті Аерокосмічному патрульні виявили авто «ВАЗ», у якого були характерні пошкодження.".